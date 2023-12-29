Кілометрові черги на кордоні — як сьогодні потрапити з Одеси до Молдови та Румунії

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на 29 грудня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Крім того, дорогою до Румунії також ускладнений рух автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та у межах національного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері майже дві години. Також є черги на молдавському боці.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються скупчення машин у межах Сарати, Сафʼян та Ізмаїла. Однак, через великі затори на транзитній ділянці дороги, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні пʼять годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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