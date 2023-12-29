Километровые очереди на границе — как сегодня попасть из Одессы в Молдову и Румынию

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на 29 декабря на трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и в пределах национального парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером почти два часа. Также есть очереди на молдавской стороне.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются скопления машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Однако, из-за больших пробок на транзитном участке дороги, путешествие к дунайской границе продлится сегодня пять часов. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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