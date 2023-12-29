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Километровые очереди на границе — как сегодня попасть из Одессы в Молдову и Румынию

29 декабря 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Километровые очереди на границе — как сегодня попасть из Одессы в Молдову и Румынию
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 29 декабря на трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и в пределах национального парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером почти два часа. Также есть очереди на молдавской стороне.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются скопления машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Однако, из-за больших пробок на транзитном участке дороги, путешествие к дунайской границе продлится сегодня пять часов. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали какие машины имеют высшую пожарную опасность. Несмотря на установившийся общественный стереотип, взрывоопасность электромобилей сильно преувеличена. Статистка неумолима, количество возгораний электрокаров нельзя даже примерно сравнить с аналогичными чрезвычайными ситуациями с участием ДВС, особенно гибридов.

Ранее мы рассказали о прогнозе украинского авторынка на 2024 год. В следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

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