Як працює бізнес на Миколаївщині - пояснення Кіма

Попри повномасштабну війну та постійні загрози з боку Росії, Миколаївська область демонструє позитивну економічну динаміку. За час воєнного стану до регіону релокувалися 940 бізнесів, що стало несподіваним, але показовим сигналом для економіки області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю для Новини.LIVE.

За словами Кіма, обстріли суттєво впливають на роботу підприємств, однак інтенсивність атак зменшилася, що дозволяє бізнесу поступово адаптуватися до умов війни та відновлювати діяльність.

"Через залучені програми вдалося збільшити кількість робочих місць на 4,7%, це 11 тисяч робочих місць було створено нових. Першочергово через програми міжнародних партнерів, залучення інвесторів", — додав голова Миколаївської ОВА.

Водночас керівник ОВА визнав, що більшість програм має тимчасовий характер. Тому ключовим завданням влади залишається перехід від ситуативного зростання до стабільного розвитку. Одним із пріоритетних напрямів у цьому процесі є розвиток індустріальних парків. Для їх підтримки в Миколаївській області вже ухвалено спеціальну регіональну програму.

Нагадаємо, що голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов закликав до впровадження додаткових механізмів підтримки бізнесу для збереження економічної активності у прифронтових регіонах.

А також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що підприємці все частіше наймають пенсіонерів, щоб вони по кілька годин чергували біля генераторів.