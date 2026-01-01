Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кім розкрив, як Миколаївщина тримає економічний фронт

Кім розкрив, як Миколаївщина тримає економічний фронт

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 22:58
Як працює бізнес на Миколаївщині - пояснення Кіма
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Попри повномасштабну війну та постійні загрози з боку Росії, Миколаївська область демонструє позитивну економічну динаміку. За час воєнного стану до регіону релокувалися 940 бізнесів, що стало несподіваним, але показовим сигналом для економіки області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як працює бізнес на Миколаївщині

За словами Кіма, обстріли суттєво впливають на роботу підприємств, однак інтенсивність атак зменшилася, що дозволяє бізнесу поступово адаптуватися до умов війни та відновлювати діяльність.

"Через залучені програми вдалося збільшити кількість робочих місць на 4,7%, це 11 тисяч робочих місць було створено нових. Першочергово через програми міжнародних партнерів, залучення інвесторів", — додав голова Миколаївської ОВА.

Водночас керівник ОВА визнав, що більшість програм має тимчасовий характер. Тому ключовим завданням влади залишається перехід від ситуативного зростання до стабільного розвитку. Одним із пріоритетних напрямів у цьому процесі є розвиток індустріальних парків. Для їх підтримки в Миколаївській області вже ухвалено спеціальну регіональну програму.

Нагадаємо, що голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов закликав до впровадження додаткових механізмів підтримки бізнесу для збереження економічної активності у прифронтових регіонах.

А також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що підприємці все частіше наймають пенсіонерів, щоб вони по кілька годин чергували біля генераторів.

Миколаївська область Віталій Кім економіка бізнес підприємці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації