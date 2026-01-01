Как работает бизнес на Николаевщине - объяснение Кима

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Несмотря на полномасштабную войну и постоянные угрозы со стороны России, Николаевская область демонстрирует положительную экономическую динамику. За время военного положения в регион релоцировались 940 бизнесов, что стало неожиданным, но показательным сигналом для экономики области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для Новини.LIVE.

По словам Кима, обстрелы существенно влияют на работу предприятий, однако интенсивность атак уменьшилась, что позволяет бизнесу постепенно адаптироваться к условиям войны и восстанавливать деятельность.

"Через привлеченные программы удалось увеличить количество рабочих мест на 4,7%, это 11 тысяч рабочих мест было создано новых. В первую очередь через программы международных партнеров, привлечение инвесторов", — добавил председатель Николаевской ОГА.

В то же время руководитель ОВА признал, что большинство программ носит временный характер. Поэтому ключевой задачей власти остается переход от ситуативного роста к стабильному развитию. Одним из приоритетных направлений в этом процессе является развитие индустриальных парков. Для их поддержки в Николаевской области уже принята специальная региональная программа.

Напомним, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов призвал к внедрению дополнительных механизмов поддержки бизнеса для сохранения экономической активности в прифронтовых регионах.

А также председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что предприниматели все чаще нанимают пенсионеров, чтобы они по несколько часов дежурили у генераторов.