Погода в Одесі та області 6 вересня — прогноз і температура моря

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі очікується тепла погода без опадів. У місті буде мінлива хмарність, а температура вдень підніметься до +27 °C. Море залишатиметься комфортним для відпочинку. В області синоптики прогнозують до +30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Дощів не прогнозують. Температура повітря вдень складе +25...+27 °C, уночі +16...+18 °C.

Погода в Одеській області

В області також очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +25...+30 °C, уночі +13...+18 °C. Видимість на автошляхах добра.

Яка температура морської води

Температура морської води біля узбережжя Одеси становитиме +22...+23 °C. Купатися буде комфортно навіть у вересневу погоду.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

