Головна Одеса Кінець курортного сезону в Одесі — як прогрілася вода у морі

Кінець курортного сезону в Одесі — як прогрілася вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі та області 6 вересня — прогноз і температура моря
Люди відпочивають на морі Одесі. Фото:Новини.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі очікується тепла погода без опадів. У місті буде мінлива хмарність, а температура вдень підніметься до +27 °C. Море залишатиметься комфортним для відпочинку. В області синоптики прогнозують до +30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Дощів не прогнозують. Температура повітря вдень складе +25...+27 °C, уночі +16...+18 °C.

Погода в Одеській області

В області також очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +25...+30 °C, уночі +13...+18 °C. Видимість на автошляхах добра.

Кінець курортного сезону в Одесі — як прогрілася вода у морі - фото 1

Яка температура морської води

Температура морської води біля узбережжя Одеси становитиме +22...+23 °C. Купатися буде комфортно навіть у вересневу погоду.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали про те, якою сьогодні буде погода у Києві. А також ми писали про те, чи очікувати харків'янам сьгодні дощ.

 

погода Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси море
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
