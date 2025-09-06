Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Конец курортного сезона в Одессе — как прогрелась вода в море

Конец курортного сезона в Одессе — как прогрелась вода в море

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе и области 6 сентября - прогноз и температура моря - прогноз и температура моря
Люди отдыхают на море в Одессе. Фото:Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в Одессе ожидается теплая погода без осадков. В городе будет переменная облачность, а температура днем поднимется до +27 °C. Море будет оставаться комфортным для отдыха. В области синоптики прогнозируют до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Дождей не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В области также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +25...+30 °C, ночью +13...+18 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Конец курортного сезона в Одессе — как прогрелась вода в море - фото 1

Какая температура морской воды

Температура морской воды у побережья Одессы составит +22...+23 °C. Купаться будет комфортно даже в сентябрьскую погоду.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали о том, какой сегодня будет погода в Киеве. А также мы писали о том, ожидать ли харьковчанам сегодня дождь.

 

погода Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы море
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации