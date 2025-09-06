Погода в Одессе и области 6 сентября - прогноз и температура моря - прогноз и температура моря

Люди отдыхают на море в Одессе. Фото:Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в Одессе ожидается теплая погода без осадков. В городе будет переменная облачность, а температура днем поднимется до +27 °C. Море будет оставаться комфортным для отдыха. В области синоптики прогнозируют до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Дождей не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В области также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +25...+30 °C, ночью +13...+18 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Какая температура морской воды

Температура морской воды у побережья Одессы составит +22...+23 °C. Купаться будет комфортно даже в сентябрьскую погоду.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали о том, какой сегодня будет погода в Киеве. А также мы писали о том, ожидать ли харьковчанам сегодня дождь.