В Одесі прибрали головну ялинку міста

В Одесі розбирають головну ялинку. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

В Одесі завершився святковий сезон — головну ялинку міста, яка прикрашала Дерибасівську понад півтора місяця, почали демонтувати. Одесити поступово прощаються з новорічною атмосферою і готуються до весни.

Журналісти Новини.LIVE бачили, як розбирали вічнозелену красуню у центрі Одеси.

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Головна ялинка Одеси

Комунальні служби Одеси розпочали демонтаж головної ялинки міста, яка була встановлена на Дерибасівській. Працівники розібрали великі конструкції та окремо склали святкову ілюмінацію.

Комунальники розібрали головну ялинку Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

Наразі на місці залишається лише каркас, який також приберуть найближчим часом, повертаючи площу до її звичайного вигляду.

Залишки світової ілюмінації. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

Цікаві факти

Слід зазначити, що вже три роки поспіль одеська ялинка зберігає незмінний вигляд. Через війну міська влада вирішила не витрачатися на новий дизайн або зміну локації, аби заощадити кошти.

Найбільші частини ялинки вже розібрали. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

Однак навіть з таким мінімалістичним підходом зелена красуня змогла дарувати містянам свято і настрій у цей непростий час. Одеса вже починає налаштовуватися на весняний ритм життя, залишаючи зимову казку позаду.

Залишки каркасу ялинки. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

Нагадаємо, ми писали, що у Львові головну ялинку розібрали ще минулого тижня.

Також ми писали, що штучний інтелект показав головну ялинку України через 50 років.