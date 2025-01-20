В Одессе убрали главную елку города

Конец праздникам — в Одессе убрали главную новогоднюю елку
В Одессе завершился праздничный сезон — главную елку города, которая украшала Дерибасовскую более полутора месяцев, начали демонтировать. Одесситы постепенно прощаются с новогодней атмосферой и готовятся к весне.
Журналисты Новини.LIVE видели, как разбирали вечнозеленую красавицу в центре Одессы.
Главная елка Одессы
Коммунальные службы Одессы начали демонтаж главной елки города, которая была установлена на Дерибасовской. Работники разобрали большие конструкции и отдельно сложили праздничную иллюминацию.
Сейчас на месте остается лишь каркас, который также уберут в ближайшее время, возвращая площадь к ее обычному виду.
Интересные факты
Следует отметить, что уже три года подряд одесская елка сохраняет неизменный вид. Из-за войны городские власти решили не тратиться на новый дизайн или смену локации, чтобы сэкономить средства.
Однако даже с таким минималистичным подходом зеленая красавица смогла дарить горожанам праздник и настроение в это непростое время. Одесса уже начинает настраиваться на весенний ритм жизни, оставляя зимнюю сказку позади.
Напомним, мы писали, что в Львове главную елку разобрали еще на прошлой неделе.
Также мы писали, что искусственный интеллект показал главную елку Украины через 50 лет.
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