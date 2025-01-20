В Одессе убрали главную елку города

В Одессе разбирают главную елку. Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

В Одессе завершился праздничный сезон — главную елку города, которая украшала Дерибасовскую более полутора месяцев, начали демонтировать. Одесситы постепенно прощаются с новогодней атмосферой и готовятся к весне.

Журналисты Новини.LIVE видели, как разбирали вечнозеленую красавицу в центре Одессы.

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Коммунальные службы Одессы начали демонтаж главной елки города, которая была установлена на Дерибасовской. Работники разобрали большие конструкции и отдельно сложили праздничную иллюминацию.

Коммунальщики разобрали главную елку Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

Сейчас на месте остается лишь каркас, который также уберут в ближайшее время, возвращая площадь к ее обычному виду.

Остатки световой иллюминации. Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

Интересные факты

Следует отметить, что уже три года подряд одесская елка сохраняет неизменный вид. Из-за войны городские власти решили не тратиться на новый дизайн или смену локации, чтобы сэкономить средства.

Большие части елки уже разобрали. Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

Однако даже с таким минималистичным подходом зеленая красавица смогла дарить горожанам праздник и настроение в это непростое время. Одесса уже начинает настраиваться на весенний ритм жизни, оставляя зимнюю сказку позади.

Остатки каркаса елки. Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

Напомним, мы писали, что в Львове главную елку разобрали еще на прошлой неделе.

Также мы писали, что искусственный интеллект показал главную елку Украины через 50 лет.