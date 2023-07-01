Кінофестиваль з Одещини представить Україну у Болгарії

Глядачі у кінотеатрі. Фото: pixabay

У жовтні цього року в Болгарії відбудеться четверта едиція Міжнародного етнографічного кінофестивалю "ОКО". Всі глядачі з України зможуть долучитися до події онлайн.

Про це повідомляє директорка заходу Тетяна Станєва.

Читайте також:

Цього року організатори зосередилися на темі "Герої серед нас". Тому фільми програми зображатимуть героїв у різних країнах та культурах.

"Створювати міжкультурний діалог за допомогою кіно — це цікаво, однак нині, в час коли наша Україна стікає кров’ю, це ще й неймовірно важливо. На всій планеті, в усіх державах щодня щось відбувається. Деякі народи, культури та ідентичності зникають назавжди, залишаючи спогади про себе у фільмах. Саме тому етнографічні стрічки є цінними, а точніше — безцінними. Робити фестиваль далеко від дому — складно і дуже відповідально", — розповідає директорка.

Фестиваль відбудеться з 1 по 7 жовтня у столиці Болгарії — Софії. Його керівники наголошують, що цьогоріч на конкурс було подано безліч різноманітних фільмів.

"Ми побачимо кілька справді зворушливих історій, які прославляють найкращі людські чесноти в різних країнах, культурах і континентах", — додає програмна директорка фестивалю Олена Рубашевська.

Зазначимо, що перший фестиваль "ОКО" відбувся у коронавірусному 2020 році в онлайн-форматі. А вже у 2022 кіномитці вирушили до Польщі, де їх прийняв Міжнародний фестиваль операторського мистецтва Camerimage.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" повернувся додому з триденним показом фільмів.