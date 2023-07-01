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Кинофестиваль из Одесской области отправится в Болгарию: детали

1 июля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кинофестиваль из Одесской области представит Украину в Болгарии
Зрители в кино. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В октябре этого года в Болгарии состоится четвертая эдиция Международного этнографического кинофестиваля "ОКО" . Все зрители из Украины смогут присоединиться к событию онлайн.

Об этом сообщает директор мероприятия Татьяна Станева.

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В этом году организаторы сосредоточились на теме "Герои среди нас". Поэтому фильмы программы будут изображать героев в разных странах и культурах.

"Создавать межкультурный диалог с помощью кино — это интересно, однако сейчас, в то время как наша Украина истекает кровью, это еще и невероятно важно. На всей планете, во всех государствах каждый день что-то происходит. Некоторые народы, культуры и идентичности исчезают навсегда, оставляя воспоминания о себе в фильмах. Именно поэтому этнографические ленты ценны, а точнее — бесценны. Делать фестиваль далеко от дома — сложно и очень ответственно", — рассказывает директор.

Фестиваль состоится с 1 по 7 октября в столице Болгарии — Софии. Его руководители подчеркивают, что в этом году на конкурс было подано множество фильмов.

"Мы увидим несколько действительно трогательных историй, прославляющих лучшие человеческие добродетели в разных странах, культурах и континентах", — добавляет программный директор фестиваля Елена Рубашевская.

Отметим, что первый фестиваль "ОКО" прошел в коронавирусном 2020 году в онлайн-формате. А уже в 2022 году творцы кино отправились в Польшу, где их принял Международный фестиваль операторского искусства Camerimage.

Напомним, что в декабре прошлого года Международный этнографический кинофестиваль ОКО вернулся домой с трехдневным показом фильмов.

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