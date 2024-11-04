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Кинув службу заради ремонту будинку — що вирішив суд у Миколаєві

4 листопада 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий пішов у СЗЧ заради ремонту будинку — вирок суду
Чоловік у військовій формі у наручниках. Фото ілюстративне: Громадське радіо
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Водій роти охорони військової частини самовільно залишив частину. Його будинок постраждав від російських атак, і він хотів його відремонтувати. Тепер сяде до в'язниці

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва

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Деталі справи

Підсудного мобілізували до війська. Він служив у Запорізькій області, брав участь у бойових діях і був поранений. Але продовжував службу у тиловій частині. За словами військового, йому треба було відновлювати житло, пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Водій вже замовив матеріали, коли дізнався, що його планують знову перевести у фронтовий підрозділ. Тоді він самовільно залишив частину і більше двох місяців займався ремонтом. Полагодивши житло, чоловік пішов до миколаївського відділення ДБР і зізнався у своєму вчинку.    

На суді військовий говорив, що хоче повернутися на службу, але його буцімто відмовляються приймати. Водночас, командир частини розповів, що телефонував підлеглому і той нібито заявив, що не повернеться до армії. 

Що вирішив суд

Суддя визнав обвинуваченого винним. Наступні п'ять років він проведе у в'язниці. Втім, у військового є можливість оскаржити вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Полтаві суд не став карати бійця, що вчинив СЗЧ. Також у Хмельницькій області судили військового, який після проходження лікування вирішив не повертатися до армії.

СЗЧ судові рішення армія Миколаїв Миколаївська область

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