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Бросил службу ради ремонта дома — что решил суд в Николаеве

4 ноября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Военный пошел в СЗЧ ради ремонта дома — приговор суда
Человек в военной форме в наручниках. Фото: иллюстративное/Громадське радіо
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Водитель роты охраны воинской части самовольно покинул часть. Его здание пострадало от российских атак, и он хотел его отремонтировать. Теперь сядет в тюрьму.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ленинского райсуда Николаева.

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Детали дела

Подсудимого мобилизовали в армию. Он служил в Запорожской области, участвовал в боевых действиях и был ранен. Но продолжал службу в тыловой части. По словам военного, ему нужно было восстанавливать жилье, поврежденное в результате российских обстрелов. Водитель уже заказал материалы, когда узнал, что его планируют снова перевести во фронтовое подразделение. Тогда он самовольно покинул часть и больше двух месяцев занимался ремонтом. Починив жилье, мужчина пошел в николаевское отделение ГБР и признался в своем поступке.

На суде военный говорил, что хочет вернуться на службу, но его отказываются принимать. В то же время командир части рассказал, что звонил по телефону подчиненному и тот якобы заявил, что не вернется в армию.

Что решил суд

Судья признал обвиняемого виновным. Следующие пять лет он проведет в тюрьме. Впрочем, у военного есть возможность оспорить приговор в апелляционном суде.

Напомним, в Полтаве суд не стал наказывать бойца, совершившего СЗЧ. Также в Хмельницкой области судили военного, который после прохождения лечения решил не возвращаться в армию.

СОЧ судебные решения армия Николаев Николаевская область

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