Кіпер розповів про наслідки нічної атаки РФ на Одеську область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер зазначив, що це вже четверта атака на Ізмаїльський район за останні п’ять днів.

Внаслідок атаки РФ у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

"Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. Бажаємо йому якнайскорішого одужання", — повідомив Кіпер.

За його словами, на місці триває ліквідація наслідків.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що у середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області.

Додамо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.