Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кіпер розповів про наслідки нічної атаки РФ на Одеську область arrow

Кіпер розповів про наслідки нічної атаки РФ на Одеську область

7 вересня 2023 07:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кіпер розповів про наслідки нічної атаки РФ на Одеську область
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Обстріл Одеської області

Кіпер зазначив, що це вже четверта атака на Ізмаїльський район за останні п’ять днів. 

Внаслідок атаки РФ у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. 

"Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. Бажаємо йому якнайскорішого одужання", — повідомив Кіпер.

За його словами, на місці триває ліквідація наслідків.

null
Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що у середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області.

Додамо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз