Кипер рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА

Сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер отметил, что это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.

В результате атаки РФ в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

"Пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. Желаем ему скорейшего выздоровления", — сообщил Кипер.

По его словам, на месте продолжается ликвидация последствий.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".

Также мы писали, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области.

Добавим, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате обстрела Константиновки, что в Донецкой области, 17 погибших. Однако из-за того, что некоторые тела очень изуродовало, надо делать экспертизы ДНК.