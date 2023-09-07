Кипер рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Одесскую область
Сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Обстрел Одесской области
Кипер отметил, что это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.
В результате атаки РФ в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
"Пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. Желаем ему скорейшего выздоровления", — сообщил Кипер.
По его словам, на месте продолжается ликвидация последствий.
Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".
Также мы писали, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области.
Добавим, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате обстрела Константиновки, что в Донецкой области, 17 погибших. Однако из-за того, что некоторые тела очень изуродовало, надо делать экспертизы ДНК.