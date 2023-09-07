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Кипер рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Одесскую область

7 сентября 2023 07:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кипер рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Одесскую область
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер отметил, что это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.

В результате атаки РФ в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

"Пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. Желаем ему скорейшего выздоровления", — сообщил Кипер.

По его словам, на месте продолжается ликвидация последствий.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".

Также мы писали, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области.

Добавим, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате обстрела Константиновки, что в Донецкой области, 17 погибших. Однако из-за того, что некоторые тела очень изуродовало, надо делать экспертизы ДНК.

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