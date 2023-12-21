Київський район Одеси залишиться без газу — коли чекати відключень

Людина запалює газову плиту. Фото: Новини.LIVE

26 грудня в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива протягом робочого дня.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. Маячний 7 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 26.12.2023р. деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні.

Де не буде газу

вул. Дача Ковалевського, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв 43, 40, 41, 1; 81в.

вул. Академіка Вільямса, 15а; 11; 2;

пров. Маячний, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;

пров. Маячний, 7;

вул. Дача Ковалевського, 85 — школа-інтернат №5;

пров. Маячний, 3 — дитячий будинок №1;

вул. Дача Ковалевського, 81 — ДГКБ №1;

пров. Маячний, 3;

пров. Маячний, 15;

пров. Маячний, 8;

пров. Маячний, 4;

пров. Маячний, 6.

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.