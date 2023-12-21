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Киевский район Одессы останется без газа — когда ждать отключений

21 декабря 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Киевский район Одессы останется без газа — когда ждать отключений
Человек зажигает газовую плиту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

26 декабря в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива в течение рабочего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Маячный 7 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 26.12.2023г. некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Где не будет газа

  • ул. Дача Ковалевского, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв 43, 40, 41, 1; 81в.
  • ул. Академика Уильямса, 15а; 11; 2;
  • пров. Маячный, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;
  • пер. Маячный, 7;
  • ул. Дача Ковалевского, 85 — школа-интернат №5;
  • пер. Маячный, 3 — детский дом №1;
  • ул. Дача Ковалевского, 81 — ДГКБ №1;
  • пер. Маячный, 3;
  • пер. Маячный, 15;
  • пер. Маячный, 8;
  • пер. Маячный, 4;
  • пер. Маячный, 6.

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

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