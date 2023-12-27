Київський район Одеси залишився до вечора без газу
27 грудня 2023 11:50
Людина запалює газову плиту. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 26 грудня, в Одесі протягом дня тривають ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива до вечора.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
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"У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Дача Ковалевського, 91 на термін виконання робіт з 09:00 до 18:00 27 грудня деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні.
Де немає газу
- вул. Дача Ковалевського 126,126а,122, 103/18,103,105,107,109,103 уч 4,101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111д/10, 111а/1, 111б/2,111в/3, 111в/9, 111а/6,111а/7, 111а/8, 111б/5, 114,117,119;
- вул. Верхова 21;
- пров. Ковалевського 1,2,11;
- вул. Горіхова 196, 196б;
- вул. Центральна 161а;
- вул. Набережна;
- вул. Верхня;
- вул. Хвиляста;
- вул. Берегова;
- вул. Дача Ковалевського 95;
- вул. Дача Ковалевського 101а;
- вул. Дача Ковалевського 93;
- вул. Дача Ковалевського 99;
- вул. Дача Ковалевського 111;
- вул. Дача Ковалевського 117.
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.
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