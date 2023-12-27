Київський район Одеси залишився до вечора без газу

Людина запалює газову плиту. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі протягом дня тривають ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива до вечора.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Дача Ковалевського, 91 на термін виконання робіт з 09:00 до 18:00 27 грудня деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні.

Де немає газу

вул. Дача Ковалевського 126,126а,122, 103/18,103,105,107,109,103 уч 4,101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111д/10, 111а/1, 111б/2,111в/3, 111в/9, 111а/6,111а/7, 111а/8, 111б/5, 114,117,119;

вул. Верхова 21;

пров. Ковалевського 1,2,11;

вул. Горіхова 196, 196б;

вул. Центральна 161а;

вул. Набережна;

вул. Верхня;

вул. Хвиляста;

вул. Берегова;

вул. Дача Ковалевського 95;

вул. Дача Ковалевського 101а;

вул. Дача Ковалевського 93;

вул. Дача Ковалевського 99;

вул. Дача Ковалевського 111;

вул. Дача Ковалевського 117.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.