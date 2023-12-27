Киевский район Одессы остался до вечера без газа

Человек зажигает газовую плиту. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 декабря, в Одессе в течение дня продолжаются ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива до вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Дача Ковалевского, 91 на срок выполнения работ с 09:00 до 18:00 27 декабря некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Где нет газа

ул. Дача Ковалевского 126,126а,122, 103/18,103,105,107,109,103 уч 4,101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111д/10, 11/11 111а/6,111а /7, 111а/8, 111б/5, 114,117,119;

ул. Верховая 21;

пров. Ковалевского 1,2,11;

ул. Ореховая 196, 196б;

ул. Центральная 161а;

ул. Набережная;

ул. верхняя;

ул. Волнистая;

ул. Береговая;

ул. Дача Ковалевского 95;

ул. Дача Ковалевского 101а;

ул. Дача Ковалевского 93;

ул. Дача Ковалевского 99;

ул. Дача Ковалевского 111;

ул. Дача Ковалевского 117.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.