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Киевский район Одессы остался до вечера без газа

27 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Киевский район Одессы остался до вечера без газа
Человек зажигает газовую плиту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 декабря, в Одессе в течение дня продолжаются ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива до вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Дача Ковалевского, 91 на срок выполнения работ с 09:00 до 18:00 27 декабря некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Где нет газа

  • ул. Дача Ковалевского 126,126а,122, 103/18,103,105,107,109,103 уч 4,101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111д/10, 11/11 111а/6,111а /7, 111а/8, 111б/5, 114,117,119;
  • ул. Верховая 21;
  • пров. Ковалевского 1,2,11;
  • ул. Ореховая 196, 196б;
  • ул. Центральная 161а;
  • ул. Набережная;
  • ул. верхняя;
  • ул. Волнистая;
  • ул. Береговая;
  • ул. Дача Ковалевского 95;
  • ул. Дача Ковалевского 101а;
  • ул. Дача Ковалевского 93;
  • ул. Дача Ковалевского 99;
  • ул. Дача Ковалевского 111;
  • ул. Дача Ковалевского 117.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.

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