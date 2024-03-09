Тарасу Шевченку 210 років — чи знають одесити його знамениті вірші

Бюст Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Традиційно 9 березня Україна відзначає 210 річницю від дня народження видатного поета, художника, громадського діяча, титана духу й пророка Тараса Григоровича Шевченка. Його пророчі слова щодо "братського російського народу" з поеми "Катерина" цитує зараз майже кожен. Проте не всі знають, кому саме вони належать.

З нагоди ювілейної дати журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи знають вони, кому належать ці рядки.

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Символ української літератури

З початком повномасштабного вторгнення дедалі більше українців почали цікавитися своєю історією та культурою. Саме творчість Шевченка є тим невідʼємним пластом, з яким має ознайомитися кожен. Зокрема, вступ до поеми "Катерина" знає досить багато людей. В Одесі є багато прихильників, які цитують його вірші та ходять на тематичні виставки, присвячені поетові.

"Ці рядки належать Шевченку, 9 березня — його День народження. І тільки що ми відвідували музей, де була виставка Кобзарів, ми чекали на неї", — каже Юлія.

Памʼятник Тарасу Шевченку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує подруга та зазначає, що кожен українець повинен знати щонайменше "Заповіт". Адже поет у своїй творчості неодноразово порушував питання братерства зі східними сусідами.

"Мені найбільше у Шевченка подобається вірш "На панщині пшеницю жала". Познайомилася з його творчістю у школі, і з того часу припав до душі. Я думаю, що Шевченко потрібен сучасній молоді", — додає Аліна.

Подруги - фанатки творчості Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Забута творчість класика

Одесити з сумом наголошують, що востаннє з творами Шевченка зустрічалися ще у школі, а за побутовими справами немає часу погортати книгу. Однак зазначають, що корисно освіжити памʼять про видатні його вірші.

"Це Шевченко, здається. Я ще зі школи запамʼятала його "Мені тринадцятий минало". А ще важко згадати. Взагалі памʼятаєш, а при нагоді вилітає з голови", — наголошує Альона.

Альона збирається перечитати "Кобзар". Фото: Новини.LIVE

Вікторія жартома каже, що вчила вірші лише у школі. Зараз дівчина вже майже нічого не памʼятає з програми. А сам Шевченко був їй не до душі.

"Не знаю, я вже все забула. Колись вчила в школі, але давно. Ти вчиш на оцінку, розповідаєш і забуваєш", — каже Вікторія.

Вікторія забула вірші після школи. Фото: Новини.LIVE

Водночас старше покоління згадує радянські часи, коли більшість творів української літератури були заборонені для вивчення. Але попри це вони пронесли через роки скасування класики невелику частину знань, яка була дозволена. Звичайно, що "Катерина" стала однією з перших, що не можна було читати українцям, щоб не знати власної історії.

"Я знаю у Шевченка "Як умру, то поховайте мене на могилі". Так більше нічого не пригадаю", — підсумовує Жанна.

Жанні найбільше подобається "Заповіт". Фото: Новини.LIVE

Тарас Шевченко не дарма став символом української літератури. Протягом усього життя росіяни забороняли його вірші, а самого поета відправляли у заслання. Але попри усі негаразди він вистояв та подарував світові свої вірші. Зараз сучасні нащадки царських катів намагаються знову знищити українську культуру та самих українців. Та маючи такий приклад в історії, наша країна вистоїть і переможе ворога.