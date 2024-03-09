Тарасу Шевченко 210 лет — знают ли одесситы его знаменитые стихи

Бюст Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Традиционно 9 марта Украина отмечает 210-ю годовщину со дня рождения выдающегося поэта, художника, общественного деятеля, титана духа и пророка Тараса Григорьевича Шевченко. Его пророческие слова по поводу "братского российского народа" из поэмы "Катерина" цитирует сейчас почти каждый. Однако не все знают, кому именно они принадлежат.

По случаю юбилейной даты журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, знают ли они, кому принадлежат эти строки.

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Символ украинской литературы

С началом полномасштабного вторжения все больше украинцев стали интересоваться своей историей и культурой. Именно творчество Шевченко — тот неотъемлемый пласт, с которым должен ознакомиться каждый. В частности, вступление в поэму "Катерина" знает достаточно много людей. В Одессе много поклонников, которые цитируют его стихи и ходят на тематические выставки, посвященные поэту.

"Эти строки принадлежат Шевченко, 9 марта — его День рождения. И только что мы посещали музей, где была выставка Кобзарей, мы ждали ее", — говорит Юлия.

Памятник Тарасу Шевченко в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает подруга и отмечает, что каждый украинец должен знать как минимум "Заповіт". Ведь поэт в своем творчестве неоднократно поднимал вопросы братства с восточными соседями.

"Мне больше всего у Шевченко нравится стихотворение "На панщині пшеницю жала". Познакомилась с его творчеством в школе, и с тех пор пришлась по душе. Я думаю, что Шевченко нужен современной молодежи", — добавляет Алина.

Подруги — фанатки творчества Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Забытое творчество классика

Одесситы с грустью подчеркивают, что в последний раз с произведениями Шевченко встречались еще в школе, а за бытовыми делами нет времени полистать книгу. Однако отмечают, что полезно освежить память о выдающихся его стихах.

"Это Шевченко, кажется. Я еще из школы запомнила его "Мені тринадцятий минало". А еще трудно вспомнить. Вообще помнишь, а при случае вылетает из головы", — отмечает Алена.

Алена собирается перечитать "Кобзарь". Фото: Новини.LIVE

Виктория в шутку говорит, что учила стихи только в школе. Сейчас девушка почти ничего не помнит из программы. А сам Шевченко был ей не по душе.

"Не знаю, я уже все забыла. Когда-то учила в школе, но давно. Ты учишь на оценку, рассказываешь и забываешь", — говорит Виктория.

Виктория забыла стихи после школы. Фото: Новини.LIVE

В то же время старшее поколение вспоминает советское время, когда большинство произведений украинской литературы были запрещены для изучения. Но, несмотря на это, они пронесли через годы отмены классики небольшую часть знаний, которая была разрешена. Конечно, "Катерина" стала одной из первых, что нельзя было читать украинцам, чтобы не знать собственной истории.

"Я знаю у Шевченко "Як умру, то поховайте мене на могилі". Так больше ничего не припомню", — заключает Жанна.

Жанне больше всего нравится "Завещание". Фото: Новини.LIVE

Тарас Шевченко не зря стал символом украинской литературы. В течение всей жизни россияне запрещали его стихи, а самого поэта отправляли в ссылку. Но, несмотря на все проблемы, он выстоял и подарил миру свои стихи. Сейчас современные потомки царских палачей пытаются снова уничтожить украинскую культуру и самих украинцев. Имея такой пример в истории, наша страна выстоит и победит врага.