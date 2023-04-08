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Кохання перемагає: в Одеській області від початку року одружилось кілька тисяч пар

8 квітня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Весілля. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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В Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. 

В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:

  • Київський, вул. Інглезі, 5;
  • Малиновський, Успенська, 60;
  • Суворовський, Десантний, 14;
  • Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;
  • Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;
  • Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".
  2. Обрати послугу "Заява про шлюб".
  3. Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.
  4. Сплатити адміністративний збір.
  5. Підписати заяву електронним підписом.
  6. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Зазначимо, Джованні Вільотто став володарем рекорду за кількістю обраниць, одружившись зі 104 або 105 жінками з 1949 по 1981 роки. Жодна з його дружин не знала про інших, тому що він використовував різні підроблені імена при кожному шлюбі.

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