Кохання перемагає: в Одеській області від початку року одружилось кілька тисяч пар

Весілля. Фото: pixabay

З початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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В Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин.

В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:

Київський, вул. Інглезі, 5;

Малиновський, Успенська, 60;

Суворовський, Десантний, 14;

Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;

Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;

Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я". Обрати послугу "Заява про шлюб". Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги. Сплатити адміністративний збір. Підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Зазначимо, Джованні Вільотто став володарем рекорду за кількістю обраниць, одружившись зі 104 або 105 жінками з 1949 по 1981 роки. Жодна з його дружин не знала про інших, тому що він використовував різні підроблені імена при кожному шлюбі.