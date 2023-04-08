Любовь побеждает: в Одесской области с начала года женилось несколько тысяч пар

Свадьба. Фото: pixabay

С начала 2023 года отделами ЗАГС южного региона зарегистрировано 4746 браков. Из которых 3226 браков в Одесской области, 1466 браков в Николаевской области и 54 брака в Херсонской области.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

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В Украине заработала новая услуга от портала "Действие". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут.

В Одесской области новая услуга доступна в следующих отделах ЗАГС:

Киевская ул. Инглеге, 5;

Малиновский, Успенская, 60;

Суворовский, Десантный, 14;

Южненский, г. Южный, ул. Шевченко, 7;

Измаильский, г. Измаил, пр-т Независимости, 26;

Доброславский, пгт Доброслав, ул. Центральная, 33.

Чтобы подать заявление о браке в "Дія", нужно:

Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья". Выбрать услугу "Заявление о браке". Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги. Уплатить административный сбор. Подписать заявление электронной подписью. Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.

Отметим, Джованни Вильотто стал обладателем рекорда по количеству жен, женившись на 104 или 105 женщинах с 1949 по 1981 годы. Ни одна из его жен не знала о других, потому что он использовал разные поддельные имена при каждом браке.