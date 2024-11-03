Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордонах сьогодні, 3 листопада

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Уранці 3 листопада на трасі Одеса-Рені зафіксовані локальні затори у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається незначне скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, клієнт державного "ПриватБанку" розповів про проблеми з програмою лізинг. Німеччина, з її розвиненим автомобільним ринком та високою якістю техніки, є привабливим напрямком для тих, хто шукає надійне вживане авто.