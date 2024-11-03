Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границах сегодня, 3 ноября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 3 ноября на трассе Одесса-Рени зафиксированы локальные пробки в сторону молдавской границы. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается незначительное скопление автотранспорта. Этот участок обозначен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

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