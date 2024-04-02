Погода в Одесі в області сьогодні, 2 квітня.

Жінка гуляє містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 2 квітня, буде теплою, проте похмурою. Температура повітря становитиме +17 °С вдень і +9 °С вночі. Опадів не очікується, але сонце не буде виглядати з-за хмар майже цілий день. Морська вода — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Хмарно.

Без істотних опадів.

Температура вночі +8...+10 °С.

Температура вдень +16...+18 °С.

Схід сонця: 2 квітня сонце зійшло о 06:35.

Захід сонця: 2 квітня сонце заходитиме о 19:28.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 52 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, в другій половині дня західний 7-12 м/с.

Вдень пориви вітру до 15-17 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+28 °С, в прибережній зоні 16-18°С.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 2 квітня

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, в більшості областей буде сухою та аномально теплою, однак очікується сильний вітер.

Сьогодні у західних областях очікується дощ, а місцями можлива навіть гроза та зниження температури до +14... +19 °C. На решті території\ України без істотних опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20... +25 °C.

Попри аномальне тепло в Україні очікується сильний вітер з південними та південно-західними поривами, які можливі до штормових, 15-20 м/с.