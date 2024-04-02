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Коли можна буде сховати верхній одяг — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні

2 квітня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі в області сьогодні, 2 квітня.
Жінка гуляє містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 2 квітня, буде теплою, проте похмурою. Температура повітря становитиме +17 °С вдень і +9 °С вночі. Опадів не очікується, але сонце не буде виглядати з-за хмар майже цілий день. Морська вода — +5...+6 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +8...+10 °С. 
  • Температура вдень +16...+18 °С.

Схід сонця: 2 квітня сонце зійшло о 06:35.
Захід сонця: 2 квітня сонце заходитиме о 19:28.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 52 хвилини.

Коли можна буде сховати верхній одяг — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, в другій половині дня західний 7-12 м/с.
  •  Вдень пориви вітру до 15-17 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+28 °С, в прибережній зоні 16-18°С.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Коли можна буде сховати верхній одяг — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 2 квітня

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, в більшості областей буде сухою та аномально теплою, однак очікується сильний вітер.

Сьогодні у західних областях очікується дощ, а місцями можлива навіть гроза та зниження температури до +14... +19 °C. На решті території\ України без істотних опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20... +25 °C.

Попри аномальне тепло в Україні очікується сильний вітер з південними та південно-західними поривами, які можливі до штормових, 15-20 м/с.

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