Погода в Одесі в області сьогодні, 2 квітня.

Коли можна буде сховати верхній одяг — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 2 квітня, буде теплою, проте похмурою. Температура повітря становитиме +17 °С вдень і +9 °С вночі. Опадів не очікується, але сонце не буде виглядати з-за хмар майже цілий день. Морська вода — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +8...+10 °С.
- Температура вдень +16...+18 °С.
Схід сонця: 2 квітня сонце зійшло о 06:35.
Захід сонця: 2 квітня сонце заходитиме о 19:28.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 52 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, в другій половині дня західний 7-12 м/с.
- Вдень пориви вітру до 15-17 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+28 °С, в прибережній зоні 16-18°С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 2 квітня
Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, в більшості областей буде сухою та аномально теплою, однак очікується сильний вітер.
Сьогодні у західних областях очікується дощ, а місцями можлива навіть гроза та зниження температури до +14... +19 °C. На решті території\ України без істотних опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20... +25 °C.
Попри аномальне тепло в Україні очікується сильний вітер з південними та південно-західними поривами, які можливі до штормових, 15-20 м/с.
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