Когда можно будет спрятать верхнюю одежду — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 2 апреля, будет теплой, но пасмурной. Температура воздуха будет составлять +17 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, но солнце не будет смотреться из-за облаков почти целый день. Морская вода — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +8...+10°С.
- Температура днем +16...+18°С.
Восход: 2 апреля солнце взошло в 06:35.
Заход: 2 апреля солнце будет заходить в 19:28.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 52 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, во второй половине дня западный 7-12 м/с.
- Днем порывы ветра до 15-17 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +21...+28°С, в прибрежной зоне 16-18°С.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Украине 2 апреля
Погода в Украине во вторник, 2 апреля, в большинстве областей будет сухая и аномально теплая, однако ожидается сильный ветер.
Сегодня в западных областях ожидается дождь, а местами возможна даже гроза и понижение температуры до +14...+19°C. На остальной территории Украины без существенных осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+25°C.
Несмотря на аномальное тепло, в Украине ожидается сильный ветер с южными и юго-западными порывами, которые возможны до штормовых, 15-20 м/с.
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