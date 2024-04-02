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Когда можно будет спрятать верхнюю одежду — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня

2 апреля 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 2 апреля.
Женщина гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 2 апреля, будет теплой, но пасмурной. Температура воздуха будет составлять +17 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, но солнце не будет смотреться из-за облаков почти целый день. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +8...+10°С.
  • Температура днем +16...+18°С.

Восход: 2 апреля солнце взошло в 06:35.
Заход: 2 апреля солнце будет заходить в 19:28.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 52 минуты.

Когда можно будет спрятать верхнюю одежду — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, во второй половине дня западный 7-12 м/с.
  • Днем порывы ветра до 15-17 м/с.
  • Температура ночью +7...+12°С, днем +21...+28°С, в прибрежной зоне 16-18°С.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Когда можно будет спрятать верхнюю одежду — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 апреля

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, в большинстве областей будет сухая и аномально теплая, однако ожидается сильный ветер.

Сегодня в западных областях ожидается дождь, а местами возможна даже гроза и понижение температуры до +14...+19°C. На остальной территории Украины без существенных осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+25°C.

Несмотря на аномальное тепло, в Украине ожидается сильный ветер с южными и юго-западными порывами, которые возможны до штормовых, 15-20 м/с.

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