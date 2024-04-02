Женщина гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 2 апреля, будет теплой, но пасмурной. Температура воздуха будет составлять +17 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, но солнце не будет смотреться из-за облаков почти целый день. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Без существенных осадков.

Температура ночью +8...+10°С.

Температура днем +16...+18°С.

Восход: 2 апреля солнце взошло в 06:35.

Заход: 2 апреля солнце будет заходить в 19:28.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 52 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, во второй половине дня западный 7-12 м/с.

Днем порывы ветра до 15-17 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +21...+28°С, в прибрежной зоне 16-18°С.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 апреля

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, в большинстве областей будет сухая и аномально теплая, однако ожидается сильный ветер.

Сегодня в западных областях ожидается дождь, а местами возможна даже гроза и понижение температуры до +14...+19°C. На остальной территории Украины без существенных осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+25°C.

Несмотря на аномальное тепло, в Украине ожидается сильный ветер с южными и юго-западными порывами, которые возможны до штормовых, 15-20 м/с.