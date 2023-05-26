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Коли одеситам очікувати тепло: якою буде погода сьогодні

26 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 травня
Жінка йде під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 травня, в Одесі продовжить вирувати негода. Мешканців області закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Синоптики зазначають, що короткочасні дощі будуть до 30 травня. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 87%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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