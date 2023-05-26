Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 мая.

Когда одесситам ожидать тепло: какой будет погода сегодня
Сегодня, 26 мая в Одессе продолжит бурлить непогода. Жителей области призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Синоптики отмечают, что кратковременные дожди будут до 30 мая.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 87%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине. Подробный прогноз — читайте в материале.