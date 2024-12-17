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Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

17 грудня 2024 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Коли святкують Різдво в Одесі — 25 грудня чи 7 січня
Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Ось уже другий рік поспіль Україна офіційно святкуватиме Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем разом із католиками та протестантами. Проте суперечки у суспільстві навколо цього рішення досі тривають. Звичку, вироблену роками, так просто не забудеш.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, коли вони планують святкувати Різдво.

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Після повномасштабного вторгнення Росії все більше українців обирають святкувати Різдво 25 грудня, прагнучи дистанціюватися від усього, що пов'язано з агресором, і водночас наблизитися до європейських традицій. Це рішення стає символом не тільки культурної спадщини, адже для багатьох перехід на святкування за григоріанським календарем — це ще один крок до єднання з цивілізованим світом і відходу від радянських та російських наративів. Такої позиції дотримуються подруги Катерина та Ярослава, бо вважають себе справжніми патріотками своєї країни. 

"Ми 25 святкуватимемо. На нашу думку, це більш відповідально і правильно для нашої країни. До того ж дата досить гарна", — кажуть дівчата. 

Одеситки Катерина та Ярослава. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситки Катерина та Ярослава. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Щодо перенесення святкування Різдва на 25 грудня, підтримує одеситок й інша містянка Юлія. На її думку, так мають святкувати всі українці, бо лише три країни продовжують відзначати народження Христа у січні, і вони не є прогресивними. Тому люди мають позбуватися цієї традиції.

"Моя родина буде святкувати точно 25 грудня. Так склалось історично, і потрібно цього дотримуватися", — додає Юлія. 

Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Традиції святкування Різдва

Дедалі більше одеситів обирають святкувати Різдво 25 грудня не лише через бажання відмежуватися від російських традицій, але й через історичні корені. Адже саме цього дня наші предки святкували народження Христа, вкладаючи в цю дату особливий духовний зміст. Для багатьох повернення до цієї давньої традиції є можливістю відновити культурні зв’язки з минулим та заново відчути силу різдвяної спадщини.

"25, звичайно. І це не по-новому, бо так колись було в давнину. Тому українські традиції ми будемо згадувати, шанувати та підтримувати не лише для нас, а для дітей та майбутнього. І святкувати будемо традиційно у колі сімʼї", — наголошує Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й Олена. Жінка каже, що святкувати буде, але скромно — просто, щоб дотриматися традицій, бо це робочий день і не буде часу зробити щось більш грандіозне. 

"Ми вже давно відзначаємо 25 грудня, нам так більш звично. Тому так і будемо продовжувати. Але святкувати особливо не будемо, бо це все ж таки робочий день", — підкреслює Олена. 

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Святкування Різдва двічі

Водночас серед одеситів є й ті, хто вже давно святкує Різдво 25 грудня і вважає це своїм особистим вибором. Так, пан Володимир добре розуміє, що для багатьох літніх людей, які звикли відзначати свято 7 січня, важко змінювати усталені традиції. Для них ця дата не просто релігійний день, а частина життєвого укладу, спогадів і сімейних звичаїв. Тому важливо не лише обирати свій шлях, але й поважати вибір інших. Знайти спільні точки дотику, жити в злагоді та чути одне одного — ось що допоможе зберегти єдність у суспільстві в цей складний час змін.

"З погляду логіки я вважаю, що спочатку зʼявився той, хто змінив світ, а тоді вже був Новий рік. Я завжди трошки дивувався тому, що спершу відзначають його, а потім вже Різдво. Але велика кількість літніх людей звикли саме так святкувати, бо їм важко змінитись. Й особисто я шануватиму памʼять Христа з 24 на 25 грудня, а вже 6 січня ми поїдемо з колядою до стареньких, бо потрібно знаходити спільні думки", — зазначає Володимир Островський. 

Одесит Володимир. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Володимир. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Справжня суть Різдва — не в тому, щоб просто підлаштовуватися під нові дати, а в тому, щоб зберігати віру в диво. Це свято не про календар, а про родинне тепло, затишок і мир. Щирі почуття, любов до близьких і віра в добро — ось що робить Різдво магічним, незалежно від того, коли його відзначати.

Нагадаємо, ми писали про те, які подарунки варто зробити похресникам на Різдво. 

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