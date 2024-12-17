Когда празднуют Рождество в Одессе — 25 декабря или 7 января

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Вот уже второй год подряд Украина будет официально отмечать Рождество 25 декабря по новоюлианскому календарю вместе с католиками и протестантами. Однако споры в обществе вокруг этого решения все еще продолжаются. Привычку, выработанную годами, так просто не забудешь.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, когда они планируют отмечать Рождество.

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Когда будут праздновать Рождество

После полномасштабного вторжения России все больше украинцев выбирают праздновать Рождество 25 декабря, стремясь дистанцироваться от всего, что связано с агрессором, и приблизиться к европейским традициям. Это решение становится символом не только культурного наследия, ведь для многих переход на празднование по григорианскому календарю — это еще один шаг к единению с цивилизованным миром и уходу от советских и российских нарративов. Такой позиции придерживаются подруги Екатерина и Ярослава, считая себя настоящими патриотками своей страны.

"Мы будем праздновать 25. По нашему мнению, это более ответственно и правильно для нашей страны. К тому же дата достаточно хорошая", — говорят девушки.

Одесситки Екатерина и Ярослава. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Относительно переноса празднования Рождества на 25 декабря поддерживает одесситок и другая горожанка Юлия. По ее мнению, так должны праздновать все украинцы, потому что только три страны продолжают отмечать рождение Христа в январе, и они не прогрессивные. Поэтому люди должны избавляться от этой традиции.

"Моя семья будет праздновать точно 25 декабря. Так сложилось исторически, и нужно это соблюдать", — добавляет Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Традиции празднования Рождества

Все больше одесситов выбирают праздновать Рождество 25 декабря не только из-за желания отделиться от российских традиций, но и из-за исторических корней. Ведь именно в этот день наши предки праздновали рождение Христа, вкладывая в эту дату особое духовное содержание. Для многих возвращение к этой древней традиции является возможностью восстановить культурные связи с прошлым и заново почувствовать силу рождественского наследия.

"25, конечно. И это не по-новому, а потому что так когда-то было в древности. Поэтому украинские традиции мы будем помнить, уважать и поддерживать не только для нас, а для детей и будущего. И праздновать будем традиционно в кругу семьи", — подчеркивает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и Елена. Женщина говорит, что праздновать будет, но скромно — просто, чтобы соблюсти традиции, потому что это рабочий день и не будет времени сделать что-то грандиозное.

"Мы уже давно отмечаем 25 декабря, нам так привычнее. Поэтому так и будем продолжать. Но праздновать особо не будем, потому что это все-таки рабочий день будет", — подчеркивает Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Празднование Рождества дважды

В то же время среди одесситов есть и те, кто уже давно празднует Рождество 25 декабря и считает это своим личным выбором. Так, Владимир хорошо понимает, что для многих пожилых людей, привыкших отмечать праздник 7 января, трудно менять устоявшиеся традиции. Для них эта дата не просто религиозный день, а часть уклада жизни, воспоминаний и семейных обычаев. Поэтому важно не только выбирать свой путь, но и уважать выбор других. Найти общие точки соприкосновения, жить в согласии и слышать друг друга — вот что поможет сохранить единство в обществе в это сложное время перемен.

"С точки зрения логики я считаю, что сначала появился тот, кто изменил мир, а тогда уже был Новый год. Я всегда немного удивлялся тому, что сначала отмечают его, а потом уже Рождество. Но большое количество пожилых людей привыкли именно так праздновать, потому что им трудно измениться. И лично я буду чтить память Христа с 24 на 25 декабря, а уже 6 января мы поедем с колядой к старикам, потому что нужно находить общие точки", — отмечает Владимир Островский.

Одессит Владимир. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Настоящая суть Рождества — не в том, чтобы просто подстраиваться под новые даты, а в том, чтобы сохранять веру в чудо. Это праздник не о календаре, а о семейном тепле, уюте и мире. Искренние чувства, любовь к близким и вера в добро — вот что делает Рождество магическим, независимо от того, когда его отмечать.

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