Графіки відключень світла в Одесі на 22 листопада

Людина сидить перед свічкою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 22 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

Читайте також:

Графіки на п'ятницю

За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

Повідомлення про графіки. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як правильно заряджати ноутбук, щоби заряду вистачило надовше під час вимкнень світла. Також ми писали, як заощадити заряд батареї смартфона.