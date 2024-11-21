Графики отключений света в Одессе на 22 ноября

Человек сидит перед свечой. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 22 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики на пятницу

По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

Сообщения о графиках. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды согласно ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее мы сообщали, как правильно заряжать ноутбук, чтобы заряда хватило дольше при выключении света. Также мы писали, как сэкономить заряд батареи смартфона.