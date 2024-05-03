Коли в Одесі проводитимуться богослужіння на Великдень

Богослужіння на Великдень. Фото: Суспільне

Традиційне всенічне богослужіння в канун Великодня в Одесі було перенесено на ранок 5 травня. Таке рішення ухвалили у міській раді спільно з представниками церкви, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні та збільшення ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Перенесення богослужіння

На Великдень на території Одеси продовжує діяти комендантська година. Всі великодні богослужіння розпочнуться зранку, 5 травня. Інформація про початок богослужінь буде розміщеня на офіційних порталах релігійних громад.

"Ворог вкотре демонструє, що для нього немає нічого святого. Протягом Страсного тижня терористи атакують наше місто, вбивають мирних людей. Тож маємо подбати, перш за все, про безпеку", — зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Підготовка до Великодня

Ми раніше писали, які продукти обов'язково слід освятити в церкві. Адже традиційно на свято віряни освячуватимуть великодні кошики з усілякими смаколиками. Проте, до святкової корзинки не можна покласти абищо.

Також ми повідомляли, що на Великдень українці за традицією йдуть до церкви і освячують паски з яйцями та іншими продуктами у кошику, але мало хто знає, звідки взявся цей звичай. Варто знати, навіщо люди в храмах вишикуються в чергу, щоб освятити свої писанки і паски.