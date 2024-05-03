Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху arrow

Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху

3 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху
Богослужение на Пасху. Фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Традиционное всенощное богослужение накануне Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в регионе и увеличение вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Перенос богослужения

На Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час. Все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информация о начале богослужений будет размещена на официальных порталах религиозных общин.

"Враг еще раз демонстрирует, что для него нет ничего святого. В течение Страстной недели террористы атакуют наш город, убивают мирных людей. Поэтому должны позаботиться, прежде всего, о безопасности", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Подготовка к Пасхе

Мы раньше писали, какие продукты обязательно следует освятить в церкви. Ведь традиционно на праздник верующие будут освящать пасхальные корзины со всяческими вкусностями. Однако в праздничную корзинку нельзя положить что-либо.

Также мы сообщали, что на Пасху украинцы по традиции идут в церковь и освящают куличи с яйцами и другими продуктами в корзине, но мало кто знает, откуда взялся этот обычай. Следует знать, зачем люди в храмах выстроятся в очередь, чтобы освятить свои писанки и куличи.

Одесса
церковь
Одесская область
Пасха
Новости Одессы
Пасха-2024
пасхальная корзина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней