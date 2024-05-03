Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху

Богослужение на Пасху. Фото: Суспільне

Традиционное всенощное богослужение накануне Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в регионе и увеличение вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Перенос богослужения

На Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час. Все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информация о начале богослужений будет размещена на официальных порталах религиозных общин.

"Враг еще раз демонстрирует, что для него нет ничего святого. В течение Страстной недели террористы атакуют наш город, убивают мирных людей. Поэтому должны позаботиться, прежде всего, о безопасности", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Подготовка к Пасхе

Мы раньше писали, какие продукты обязательно следует освятить в церкви. Ведь традиционно на праздник верующие будут освящать пасхальные корзины со всяческими вкусностями. Однако в праздничную корзинку нельзя положить что-либо.

Также мы сообщали, что на Пасху украинцы по традиции идут в церковь и освящают куличи с яйцами и другими продуктами в корзине, но мало кто знает, откуда взялся этот обычай. Следует знать, зачем люди в храмах выстроятся в очередь, чтобы освятить свои писанки и куличи.