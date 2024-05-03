Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху
Традиционное всенощное богослужение накануне Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в регионе и увеличение вражеских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Перенос богослужения
На Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час. Все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информация о начале богослужений будет размещена на официальных порталах религиозных общин.
"Враг еще раз демонстрирует, что для него нет ничего святого. В течение Страстной недели террористы атакуют наш город, убивают мирных людей. Поэтому должны позаботиться, прежде всего, о безопасности", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Подготовка к Пасхе
Мы раньше писали, какие продукты обязательно следует освятить в церкви. Ведь традиционно на праздник верующие будут освящать пасхальные корзины со всяческими вкусностями. Однако в праздничную корзинку нельзя положить что-либо.
Также мы сообщали, что на Пасху украинцы по традиции идут в церковь и освящают куличи с яйцами и другими продуктами в корзине, но мало кто знает, откуда взялся этот обычай. Следует знать, зачем люди в храмах выстроятся в очередь, чтобы освятить свои писанки и куличи.
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