Компенсація за генератори в Одесі

Компенсація за генератори: програма грошової підтримки мешканців ОСББ Одеси набирає обертів
В Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. ОСББ які перші подали заявки, вже отримують кошти.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради Олексій Асауленко.
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В Одесі райадміністрації отримали 29 звернень від ОСББ для компенсації грошей за купівлю генераторів. Тільки по чотирьох будинкам кошти ще не виділили.
- Приморська райадміністрація отримала — 14 звернень. Задовольнила 12 на суму 948 250 гривень.
- Малиновська райадміністрація — 7 звернень від ОСББ на суму 405 682 грн.
- Суворівська райадміністрація — 6 звернень на суму 392 474 грн.
- Київська райадміністрація — 2 звернення. Гроші ще не виділені.
"Хочу нагадати, що на реалізацію програми було закладено - 5 млн грн на грудень 2022 року та 30 млн – на 2023. В грудні не було жодної активності...зізнаюся чесно, я абсолютно не здивований. Проте, цього року крига скресла і ми побачили певні зрушення. Так, повільно, однак це вже щось! Маю надію, що в лютому показники рейтингу зростатимуть", — зазначив Олексій Асауленко.
Більше про програму компенсації
Закупівля генераторів допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.
Як отримати компенсацію
Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:
- заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Тим часом в Одеській області може з’явитись мінівиробництво генераторів. Це необхідно, аби їх ціни на ринку не зросли. Про це повідомив кореспонденту Новини.LIVE ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Деталі читайте в матеріалі.