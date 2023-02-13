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Компенсация за генераторы: программа денежной поддержки жителей ОСМД Одессы набирает обороты

13 февраля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Компенсация за генераторы в Одессе.
Уже выделили более полутора миллионов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. ОСМД, которые первые подали заявки, уже получают средства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Алексей Асауленко.

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В Одессе райадминистрации получили 29 обращений от ОСМД для компенсации денег за покупку генераторов. Только по четырем домам средства еще не выделили.

  • Приморская райадминистрация получила — 14 обращений. Удовлетворила 12 на сумму 948250 гривен.
  • Малиновская райадминистрация — 7 обращений от ОСМД на сумму 405 682 грн.
  • Суворовская райадминистрация — 6 обращений на сумму 392 474 грн.
  • Киевская райадминистрация — 2 обращения. Деньги еще не выделены.

"Хочу напомнить, что на реализацию программы было заложено - 5 млн грн на декабрь 2022 года и 30 млн — на 2023. В декабре не было никакой активности... признаюсь честно, я совершенно не удивлен. Однако, в этом году лед тронулся, и мы увидели определенные сдвиги. Да, медленно, однако это уже что-то! Надеюсь, что в феврале показатели рейтинга будут расти", — отметил Алексей Асауленко.

Больше о программе компенсации

Закупка генераторов поможет питать котельные, насосы для воды и в зависимости от мощности лифты и свет в подъездах. ОСМД и ЖСК могут рассчитывать на 70% стоимости. На софинансирование программы не могут рассчитывать дома, которые получат услуги от управляющих компаний, ведь эти многоэтажки не являются юридическими лицами.

Как получить компенсацию

Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:

  • заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;
  • копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
  • копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
  • копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
  • документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Между тем, в Одесской области может появиться минипроизводство генераторов. Это необходимо, чтобы их цены на рынке не выросли. Об этом сообщил корреспонденту Новини.LIVE эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности читайте в материале.

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