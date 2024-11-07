Як сім'ї отримати гроші за невикористану відпустку загиблого військового — інструкція

Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Члени родин загиблих або померлих військовослужбовців мають право отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки своїх близьких. Щоб це зробити необхідно звернутися до військової частини, де служив полеглий.

Як це зробити, пояснив бухгалтер відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат Одеського ОТЦК та СП Олександр Черков.

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Як отримати

Компенсації підлягають:

невикористані дні щорічних основних та додаткових відпусток;

додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

додаткові відпустки загиблого (померлого) військового, на яку він набув право як ветеран.

Щоби отримати виплату, член родини має написати у довільній формі письмову або електронну заяву на ім’я командира військової частини чи керівника органу, закладу, установи, організації, в якій служив загиблий.

Які документи потрібні

До заяви необхідно додати копії:

паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

свідоцтва про народження загиблого (для батьків);

свідоцтва про шлюб (для дружини/чоловіка);

свідоцтва про народження (для дитини);

витягу з реєстру територіальної громади, що підтверджує спільне проживання із загиблим (для повнолітніх дітей);

рішення виконавчого органу влади про встановлення опіки, піклування (для законних представників дітей загиблого);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину про факт утримання (для осіб, які перебували на утриманні загиблого).

Що робити, якщо відмовлять

Письмову відповідь на заяву мають дати протягом п'ятнадцяти днів з дня її подання. Відмовити можуть лише в тому разі, якщо заявник не має права на компенсацію, або якщо подані не всі необхідні документи. Причина має бути обов'язково зазначена у відповіді.

"Після усунення недоліків можна звернутися за компенсацією повторно. Також відмову можна оскаржити в суді", — зазначають у ТЦК.

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