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Компенсация за отпуск погибшего — детали от Одесского ТЦК

7 ноября 2024 10:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как семье получить деньги за неиспользованный отпуск погибшего военного — инструкция
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Члены семей погибших или умерших военнослужащих имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска своих близких. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в воинскую часть, где служил погибший.

Как это сделать, объяснил бухгалтер отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Одесского ОТЦК и СП Александр Черков.

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Как получить

Компенсации подлежат:

  • неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков;
  • дополнительные отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
  • дополнительные отпуска погибшего (умершего) военного, на который он получил право как ветеран.

Чтобы получить выплату, член семьи должен написать в произвольной форме письменное или электронное заявление на имя командира воинской части или руководителя органа, учреждения, организации, где служил погибший.

Какие документы нужны

К заявлению необходимо добавить копии:

  • паспорта и идентификационного кода заявителя;
  • свидетельства о смерти военнослужащего;
  • свидетельства о рождении погибшего (для родителей);
  • свидетельства о браке (для супруги/супруга);
  • свидетельства о рождении (для ребенка);
  • выписки из реестра территориальной громады, подтверждающая совместное проживание с погибшим (для совершеннолетних детей);
  • решение исполнительного органа власти об установлении опеки, попечительства (для законных представителей детей погибшего);
  • решение суда или нотариально удостоверенной сделки о факте содержания (для лиц, находившихся на содержании погибшего).

Что делать, если откажут

Письменный ответ на заявление должны дать в течение пятнадцати дней со дня его подачи. Отказать могут только в том случае, если заявитель не имеет права на компенсацию или если поданы не все необходимые документы. Причина должна быть обязательно указана в ответе.

"После устранения недостатков можно обратиться за компенсацией повторно. Также отказ можно обжаловать в суде", — отмечают в ТЦК.

Ранее мы сообщали, кто из военных может получить дополнительно 30 тысяч гривен. Кроме того, мы писали, на лечение каких заболеваний бойцы ВСУ могут получить денежную помощь.

выплаты Одесса компенсация Одесская область война военные

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