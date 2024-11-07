Как семье получить деньги за неиспользованный отпуск погибшего военного — инструкция

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Члены семей погибших или умерших военнослужащих имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска своих близких. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в воинскую часть, где служил погибший.

Как это сделать, объяснил бухгалтер отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Одесского ОТЦК и СП Александр Черков.

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Как получить

Компенсации подлежат:

неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков;

дополнительные отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

дополнительные отпуска погибшего (умершего) военного, на который он получил право как ветеран.

Чтобы получить выплату, член семьи должен написать в произвольной форме письменное или электронное заявление на имя командира воинской части или руководителя органа, учреждения, организации, где служил погибший.

Какие документы нужны

К заявлению необходимо добавить копии:

паспорта и идентификационного кода заявителя;

свидетельства о смерти военнослужащего;

свидетельства о рождении погибшего (для родителей);

свидетельства о браке (для супруги/супруга);

свидетельства о рождении (для ребенка);

выписки из реестра территориальной громады, подтверждающая совместное проживание с погибшим (для совершеннолетних детей);

решение исполнительного органа власти об установлении опеки, попечительства (для законных представителей детей погибшего);

решение суда или нотариально удостоверенной сделки о факте содержания (для лиц, находившихся на содержании погибшего).

Что делать, если откажут

Письменный ответ на заявление должны дать в течение пятнадцати дней со дня его подачи. Отказать могут только в том случае, если заявитель не имеет права на компенсацию или если поданы не все необходимые документы. Причина должна быть обязательно указана в ответе.

"После устранения недостатков можно обратиться за компенсацией повторно. Также отказ можно обжаловать в суде", — отмечают в ТЦК.

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