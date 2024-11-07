Как семье получить деньги за неиспользованный отпуск погибшего военного — инструкция

Компенсация за отпуск погибшего — детали от Одесского ТЦК
Члены семей погибших или умерших военнослужащих имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска своих близких. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в воинскую часть, где служил погибший.
Как это сделать, объяснил бухгалтер отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Одесского ОТЦК и СП Александр Черков.
Как получить
Компенсации подлежат:
- неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков;
- дополнительные отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
- дополнительные отпуска погибшего (умершего) военного, на который он получил право как ветеран.
Чтобы получить выплату, член семьи должен написать в произвольной форме письменное или электронное заявление на имя командира воинской части или руководителя органа, учреждения, организации, где служил погибший.
Какие документы нужны
К заявлению необходимо добавить копии:
- паспорта и идентификационного кода заявителя;
- свидетельства о смерти военнослужащего;
- свидетельства о рождении погибшего (для родителей);
- свидетельства о браке (для супруги/супруга);
- свидетельства о рождении (для ребенка);
- выписки из реестра территориальной громады, подтверждающая совместное проживание с погибшим (для совершеннолетних детей);
- решение исполнительного органа власти об установлении опеки, попечительства (для законных представителей детей погибшего);
- решение суда или нотариально удостоверенной сделки о факте содержания (для лиц, находившихся на содержании погибшего).
Что делать, если откажут
Письменный ответ на заявление должны дать в течение пятнадцати дней со дня его подачи. Отказать могут только в том случае, если заявитель не имеет права на компенсацию или если поданы не все необходимые документы. Причина должна быть обязательно указана в ответе.
"После устранения недостатков можно обратиться за компенсацией повторно. Также отказ можно обжаловать в суде", — отмечают в ТЦК.
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