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Кому з одеситів доведеться повернути субсидію

20 березня 2023 11:22
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Кому з одеситів доведеться повернути субсидію
Держава відбере "переплату" за комуналку
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Пенсійному фонді назвали умови, коли доведеться повернути державі надміру виплачену субсидію. Законодавством передбачено лише два таких випадки.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Законодавством передбачено лише два випадки, коли одеситам доведеться повернути державі надмірно виплачену субсидію:

  • у разі, якщо у заяві чи декларації була зазначена недостовірна інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);
  • або коли людина не повідомила обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримати суму надміру сплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені лише на 20 відсотків.

Що таке житлова субсидія

Зазначимо, житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою одеситам, які не можуть самостійно розраховуватися за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При цьому одесити, які звертається за житловою субсидією, беруть на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги

Нагадаємо, у цьому році планують двічі підвищити тариф на воду. Якщо проєкт постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, приймуть — тариф підвищиться на 33%.

Про це йдеться у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Фото: Главком

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