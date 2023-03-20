Кому из одесситов придется вернуть субсидию

Государство отберет "переплату" за коммуналку

В Пенсионном фонде назвали условия, когда придется вернуть государству излишне выплаченную субсидию. Законодательством предусмотрено только два таких случая.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Законодательством предусмотрено только два случая, когда одесситам придется вернуть государству излишне выплаченную субсидию:

в случае, если в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 тысяч рублей (170 гривен);

или когда человек не сообщил обстоятельства, влияющие на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удержать сумму излишне уплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены всего на 20 процентов.

Что такое жилищная субсидия

Отметим, жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью одесситам, которые не могут самостоятельно рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы по управлению многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

При этом одесситы, обращающиеся за жилищной субсидией, берут на себя ответственность за представленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющих право на назначение жилищной субсидии и ее размер.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Напомним, в этом году планируется дважды повысить тариф на воду. Если проект постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, примут тариф повысится на 33%.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Фото: Главком