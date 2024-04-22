Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кому з одеситів треба зарядити телефони — адреси відключень світла arrow

Кому з одеситів треба зарядити телефони — адреси відключень світла

22 квітня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кому з одеситів треба зарядити телефони — адреси відключень світла
Чоловік запалює свічки через відсутність світла. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки частини містян обіцяють повернути до 20:00, але декому — аж у пятницю, 26 квітня. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де відключать світло

Північний РЕМ:  

  • От.Головатого, 44 — 145;
  • Петренко, 21;
  • 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська — усі будинки;
  • Ч.Козацтва, 24 — 135;
  • Балтська дор., 25 — 59;
  • Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки;
  • Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки;
  • Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;
  • пров. Баркасний, 1 — 4;
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103;
  • узвіз 8 березня, 1 — 11;
  • Головна, 1 — 33;
  • Закарпатська, 1 — 209;  
  • Кавказька, 1 — 41;
  • Кар’єрна, 1 — 25;
  • Лютнева, 1 — 59;
  • пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки;
  • Прокатна, 1 — 12;
  • Дзвінка, 1 — 32;
  • пров. Навігаційний, 7 — 19;
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Арковий пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;
  • Жевахова гора, 17 — 111;
  • пл. Мічурина, 2 — 29;
  • пров. Асєєва, 1 — 57;
  • пров. О.Андрійця, 1 — 7;  
  • Кирилова, 1 — 42;
  • Флотська, 2 — 29;
  • Каришковського, 2 — 60;
  • пров. 1-й,2й,3й,4й Флотський, 1 — 9;
  • пров. І.Кисельова, 1 — 33;
  • пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 47;
  • пров. Неплія, 1 — 12;
  • пров. Кавказький, 1 — 8;
  • Горбиста, 1 — 15;
  • пров. Діхтієвського, 1 — 22;
  • пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;
  • пров. Стороженка, 2 — 10;
  • пров. Пресича, 2 — 26;
  • Долинська, 13 — 33;
  • Жевахова, 3 — 94;
  • Ринкова, 7;
  • Мічуріна, 4а;
  • пров. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Чорноморський, 1 — 54;
  • пров. Кравцова, 2,2б;
  • Аграрна, 1 — 21;
  • Посівна, 1 — 56;
  • пров. Терещенка, 7, 13а;
  • 1-а,2-а,3-а,4-а,9-а лінія 2-й Лиманчик, 1 — 22;
  • Наливна, 1 — 4;
  • От.Чепіги, 33 — 104;
  • Локомотивна, 1 — 27.

Роботи до 20:00         

  • Молодогвардійська, 1 — 71;
  • 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садова, 6 — 71;
  • Державіна, 1 — 164;
  • Ростовська, 20 — 68;
  • пров. Державіна, 1 — 27;
  • Південна дор., 1 — 73;
  • Донецька, 1 — 25;
  • Кишинівська, 2 — 24;
  • 2-а лінія на ж/м, 12;
  • Кап. Кузнєцова, 3 — 14;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;
  • Миколаївська дор., 168 — 263;
  • Мала Садова, 2 — 22;
  • Керченська, 27 — 62;
  • пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;
  • Велика Садова, 1 — 62;
  • Миколаївська дор., 32б;
  • Малогвардійська, 65;
  • пров. Векслера, 1;  
  • Добровольського, 52.  

Роботи з 22.04.24 з 16:00 до 26.04.24 до 08:00.

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4 — 105;
  • Дубовий Гай, 2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Рівності, 88 — 195;
  • пров. 1й Рівності, 90;
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;
  • пров. Рівності, 92;
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
  • пров. Янтарний, 6 — 8;
  • Тімірязєва, 34;  
  • Ак.Філатова, 60 — 70.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
Одеська область
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри