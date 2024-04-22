Кому з одеситів треба зарядити телефони — адреси відключень світла

Чоловік запалює свічки через відсутність світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 22 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки частини містян обіцяють повернути до 20:00, але декому — аж у пятницю, 26 квітня. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де відключать світло

Північний РЕМ:

От.Головатого, 44 — 145;

Петренко, 21;

2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська — усі будинки;

Ч.Козацтва, 24 — 135;

Балтська дор., 25 — 59;

Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки;

Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки;

Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;

пров. Баркасний, 1 — 4;

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103;

узвіз 8 березня, 1 — 11;

Головна, 1 — 33;

Закарпатська, 1 — 209;

Кавказька, 1 — 41;

Кар’єрна, 1 — 25;

Лютнева, 1 — 59;

пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки;

Прокатна, 1 — 12;

Дзвінка, 1 — 32;

пров. Навігаційний, 7 — 19;

Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки;

Арковий пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки;

Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки;

Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки;

Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки;

Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;

Жевахова гора, 17 — 111;

пл. Мічурина, 2 — 29;

пров. Асєєва, 1 — 57;

пров. О.Андрійця, 1 — 7;

Кирилова, 1 — 42;

Флотська, 2 — 29;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 1-й,2й,3й,4й Флотський, 1 — 9;

пров. І.Кисельова, 1 — 33;

пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 47;

пров. Неплія, 1 — 12;

пров. Кавказький, 1 — 8;

Горбиста, 1 — 15;

пров. Діхтієвського, 1 — 22;

пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;

пров. Стороженка, 2 — 10;

пров. Пресича, 2 — 26;

Долинська, 13 — 33;

Жевахова, 3 — 94;

Ринкова, 7;

Мічуріна, 4а;

пров. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Чорноморський, 1 — 54;

пров. Кравцова, 2,2б;

Аграрна, 1 — 21;

Посівна, 1 — 56;

пров. Терещенка, 7, 13а;

1-а,2-а,3-а,4-а,9-а лінія 2-й Лиманчик, 1 — 22;

Наливна, 1 — 4;

От.Чепіги, 33 — 104;

Локомотивна, 1 — 27.

Роботи до 20:00

Молодогвардійська, 1 — 71;

1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садова, 6 — 71;

Державіна, 1 — 164;

Ростовська, 20 — 68;

пров. Державіна, 1 — 27;

Південна дор., 1 — 73;

Донецька, 1 — 25;

Кишинівська, 2 — 24;

2-а лінія на ж/м, 12;

Кап. Кузнєцова, 3 — 14;

Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;

Миколаївська дор., 168 — 263;

Мала Садова, 2 — 22;

Керченська, 27 — 62;

пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;

Велика Садова, 1 — 62;

Миколаївська дор., 32б;

Малогвардійська, 65;

пров. Векслера, 1;

Добровольського, 52.

Роботи з 22.04.24 з 16:00 до 26.04.24 до 08:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Тімірязєва, 34;

Ак.Філатова, 60 — 70.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

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