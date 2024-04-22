Кому з одеситів треба зарядити телефони — адреси відключень світла
Сьогодні, 22 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки частини містян обіцяють повернути до 20:00, але декому — аж у пятницю, 26 квітня. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де відключать світло
Північний РЕМ:
- От.Головатого, 44 — 145;
- Петренко, 21;
- 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська — усі будинки;
- Ч.Козацтва, 24 — 135;
- Балтська дор., 25 — 59;
- Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки;
- Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки;
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;
- пров. Баркасний, 1 — 4;
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103;
- узвіз 8 березня, 1 — 11;
- Головна, 1 — 33;
- Закарпатська, 1 — 209;
- Кавказька, 1 — 41;
- Кар’єрна, 1 — 25;
- Лютнева, 1 — 59;
- пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки;
- Прокатна, 1 — 12;
- Дзвінка, 1 — 32;
- пров. Навігаційний, 7 — 19;
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Жевахова гора, 17 — 111;
- пл. Мічурина, 2 — 29;
- пров. Асєєва, 1 — 57;
- пров. О.Андрійця, 1 — 7;
- Кирилова, 1 — 42;
- Флотська, 2 — 29;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 1-й,2й,3й,4й Флотський, 1 — 9;
- пров. І.Кисельова, 1 — 33;
- пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 47;
- пров. Неплія, 1 — 12;
- пров. Кавказький, 1 — 8;
- Горбиста, 1 — 15;
- пров. Діхтієвського, 1 — 22;
- пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;
- пров. Стороженка, 2 — 10;
- пров. Пресича, 2 — 26;
- Долинська, 13 — 33;
- Жевахова, 3 — 94;
- Ринкова, 7;
- Мічуріна, 4а;
- пров. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Чорноморський, 1 — 54;
- пров. Кравцова, 2,2б;
- Аграрна, 1 — 21;
- Посівна, 1 — 56;
- пров. Терещенка, 7, 13а;
- 1-а,2-а,3-а,4-а,9-а лінія 2-й Лиманчик, 1 — 22;
- Наливна, 1 — 4;
- От.Чепіги, 33 — 104;
- Локомотивна, 1 — 27.
Роботи до 20:00
- Молодогвардійська, 1 — 71;
- 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садова, 6 — 71;
- Державіна, 1 — 164;
- Ростовська, 20 — 68;
- пров. Державіна, 1 — 27;
- Південна дор., 1 — 73;
- Донецька, 1 — 25;
- Кишинівська, 2 — 24;
- 2-а лінія на ж/м, 12;
- Кап. Кузнєцова, 3 — 14;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;
- Миколаївська дор., 168 — 263;
- Мала Садова, 2 — 22;
- Керченська, 27 — 62;
- пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;
- Велика Садова, 1 — 62;
- Миколаївська дор., 32б;
- Малогвардійська, 65;
- пров. Векслера, 1;
- Добровольського, 52.
Роботи з 22.04.24 з 16:00 до 26.04.24 до 08:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Тімірязєва, 34;
- Ак.Філатова, 60 — 70.
Роботи до 18:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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