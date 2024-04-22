Кому из одесситов нужно зарядить телефоны — адреса отключений света

Мужчина зажигает свечи из-за отсутствия света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 22 апреля, некоторые одесситы, подключенные к северной и южной энергораспределяющим сетям, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома части горожан обещают вернуть к 20:00, но некоторым — в пятницу, 26 апреля. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где отключат свет

Северный РЭС:

От.Головатого, 44 - 145;

Петренко, 21;

2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Пересыпская - все дома;

Ч.Казачество, 24 - 135;

Балтская дор., 25 - 59;

Метизна (1-я линия 8 марта) - все дома;

Ковровая (2-я линия 8 марта) - все дома;

Бондарная (5а линия 8 марта), 1 - 109;

пров. Баркасны, 1 - 4;

Викандера и Ларсена (8 Марта), 1 - 103;

спуск 8 марта, 1 - 11;

Главная, 1 - 33;

Закарпатская, 1 - 209;

Кавказская, 1 - 41;

Карьерная, 1 - 25;

Февральская, 1 - 59;

пер. 1й, 2й Февральский - все дома;

Прокатная, 1 - 12;

Звонка, 1 - 32;

пер. Навигационный, 7 - 19;

Технарский пер. (1-й пер. 8 марта) - все дома;

Арковый пер. (2-й пер. 8 марта) - все дома;

Паркетный пер. (3й пер. 8 марта) - все дома;

Пробковый пер. (4й пер. 8 марта) - все дома;

Анкерный пер. (6й пер. 8 марта) - все дома;

Мебельный пер. (8й пер. 8 марта) - все дома;

Жевахова гора, 17 - 111;

пл. Мичурина, 2 - 29;

пер. Асеева, 1 - 57;

пер. А.Андрейца, 1 - 7;

Кириллова, 1 - 42;

Флотская, 2 - 29;

Карышковского, 2 - 60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1 - 9;

пер. И.Киселева, 1 - 33;

пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1 - 47;

пер. Неплия, 1 - 12;

пер. Кавказский, 1 - 8;

Холмистая, 1 - 15;

пер. Дихтиевского, 1 - 22;

пер. Б.Кифоренко, 2 - 35;

пер. Стороженко, 2 - 10;

пер. Пресича, 2 - 26;

Долинская, 13 - 33;

Жевахова, 3 - 94;

Рыночная, 7;

Мичурина, 4а;

пер. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Черноморский, 1 - 54;

пер. Кравцова, 2,2б;

Аграрно, 1 - 21;

Посевная, 1 - 56;

пер. Терещенко, 7, 13а;

1-я,2-я,3-я,4-я,9-я линия 2-й Лиманчик, 1 - 22;

Наливная, 1 - 4;

От.Чепиги, 33 - 104;

Локомотивная, 1 - 27.

Работы до 20.00

Молодогвардейская, 1 - 71;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, 6 - 71;

Державина, 1 - 164;

Ростовская, 20 - 68;

пер. Державина, 1 - 27;

Южная дор., 1 - 73;

Донецкая, 1 - 25;

Кишиневская, 2 - 24;

2-я линия на ж/м, 12;

Коп. Кузнецова, 3 - 14;

Котлеевская (Ломоносова), 10 - 20;

Николаевская дор., 168 - 263;

Малая Садовая, 2 - 22;

Керченская, 27 - 62;

пер. 1-й, 3-й Керченский, 3 - 11;

Большая Садовая, 1 - 62;

Николаевская дор., 32б;

Малогвардейская, 65;

пер. Векслера, 1;

Добровольского, 52.

Работы с 22.04.24 с 16.00 до 26.04.24 до 08.00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4 - 105;

Дубовая Роща, 2 - 57;

Лигинская (Макаренко), 1 - 33;

Писарева, 28 - 40;

Равенства, 88 - 195;

пер. 1й Равенства, 90;

пер. Абрикосовая, 1 - 29;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дор., 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6 - 8;

Тимирязева, 34;

Ак.Филатова, 60 - 70.

Работы до 18.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.