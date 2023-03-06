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Конфіскований аміак, який належав російській фірмі, виставили на продаж: коли торги

6 березня 2023 16:03
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Конфіскований аміак, який належав російській фірмі, виставили на продаж
Аукціон триватиме до 14 березня
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на торги чергову партію арештованого російського аміаку обсягом 9,7 тис. тонн. Виручені гроші підуть на військові потреби

Про це повідомляється на сайті АРМА.

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"Прийом заявок від учасників торгів розпочався о 9:00 3 березня і триватиме до 9:00 14 березня,"— йдеться у повідомленні.

Агентство вже реалізувало на відкритих торгах арештований аміак російського походження загальним обсягом понад 32 тис. тонн на загальну суму понад 1,1 млрд грн.

На отримані від продажу кошти Національне агентство купує військові облігації, забезпечуючи фінансування оборонних потреб держави в умовах війни з рф. Наразі арештований актив зберігається на території Одеського припортового заводу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року для продовження дії "зернового коридору" росії могли дозволити експортувати аміак через Одещину. Йдеться про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Що відомо про аміакопровід "Тольятті-Одеса"

Це газопровід, призначений для транспортування аміаку. У світі існує кільканадцять таких продуктопроводів, п'ятим з них є єдиний в Україні аміакопровід Тольятті — Одеса. Аміак передається від ТоАЗ до Одеського припортового заводу (ОПЗ) у місті Южне, де завантажується в танкери та транспортується до заводів американської нафтової компанії. 24 лютого 2022 року в день російського вторгнення в Україну Тольяттіазот зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на ситуацію в Україні.

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