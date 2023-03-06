Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу

Аукцион продлится до 14 марта

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на торги очередную партию арестованного российского аммиака в объеме 9,7 тыс. тонн. Вырученные деньги пойдут на военные нужды.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

"Прием заявок от участников торгов начался в 09:00 3 марта и продлится до 09:00 14 марта", — говорится в сообщении.

Агентство уже реализовало на открытых торгах арестованный аммиак российского происхождения общим объемом более 32 тыс. тонн на общую сумму более 1,1 млрд грн.

На полученные от продажи средства Национальное агентство покупает военные облигации, обеспечивая финансирование оборонных потребностей государства в условиях войны с рф. В настоящее время арестованный актив хранится на территории Одесского припортового завода.

Напомним, в ноябре прошлого года для продолжения действия "зернового коридора" россиянам могли разрешить экспортировать аммиак через Одесчину. Речь идет о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

Что известно об аммиакопроводе "Тольятти — Одесса"

Это газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод "Тольятти — Одесса". Аммиак передается от ТоАЗ в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в городе Южное, где загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании. 24 февраля 2022 года в день российского вторжения в Украину Тольяттиазот остановил транзит аммиака по трубопроводу, ссылаясь на ситуацию в Украине.