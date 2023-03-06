Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу: когда торги arrow

Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу: когда торги

6 марта 2023 16:03
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу
Аукцион продлится до 14 марта
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на торги очередную партию арестованного российского аммиака в объеме 9,7 тыс. тонн. Вырученные деньги пойдут на военные нужды.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Читайте также:

"Прием заявок от участников торгов начался в 09:00 3 марта и продлится до 09:00 14 марта", — говорится в сообщении.

Агентство уже реализовало на открытых торгах арестованный аммиак российского происхождения общим объемом более 32 тыс. тонн на общую сумму более 1,1 млрд грн.

На полученные от продажи средства Национальное агентство покупает военные облигации, обеспечивая финансирование оборонных потребностей государства в условиях войны с рф. В настоящее время арестованный актив хранится на территории Одесского припортового завода.

Напомним, в ноябре прошлого года для продолжения действия "зернового коридора" россиянам могли разрешить экспортировать аммиак через Одесчину. Речь идет о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

Что известно об аммиакопроводе "Тольятти — Одесса"

Это газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод "Тольятти — Одесса". Аммиак передается от ТоАЗ в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в городе Южное, где загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании. 24 февраля 2022 года в день российского вторжения в Украину Тольяттиазот остановил транзит аммиака по трубопроводу, ссылаясь на ситуацию в Украине.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:08 Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

20:06 Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Новина з фото

19:49 В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

19:35 Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Новина з фото

19:31 В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:30 Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки

19:20 В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин

19:19 "ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение

19:10 Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины

18:57 Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Актуальное по теме

None 6 Март 20:08

Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

None 6 Март 20:08

Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

None 6 Март 19:49

В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

None 6 Март 19:30

Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB