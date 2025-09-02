Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Конфлікт із ТЦК в Одесі — офіційний коментар

Конфлікт із ТЦК в Одесі — офіційний коментар

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:57
Інцидент у ТЦК Одеси 2 вересня – офіційне пояснення
Сутичка з ТЦК В Одесі. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 2 вересня, у соцмережах, з’явилося відео, де працівники ТЦК силоміць садять чоловіка в авто, а цивільні намагаються йому допомогти. У ТЦК пояснили, що чоловік відмовився показати документи та намагався втекти.

Інцидент прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Реклама
Читайте також:

Деталі скандалу

Інцидент стався 2 вересня у Хаджибейському районі Одеси під час мобілізаційних заходів. Спільна група з представників ТЦК та поліції зупинила чоловіка, щоб перевірити військові документи. За офіційною інформацією, він відмовився показати документи, нецензурно лаявся та намагався втекти. Його затримали військовослужбовці та поліція.

Чоловіка доставили до ТЦК для встановлення особи та подальших процедур. У відомстві наголосили, що всі дії фіксувалися на боді-камери. Водночас на відео видно, як інші цивільні намагаються відбити чоловіка, застосовуючи силу. Це, за словами ТЦК, є протиправним і за такі дії передбачена відповідальність. Усі матеріали інциденту разом із записами передадуть до компетентних органів.

Нагадаємо, ми писали, що на Дніпропетровщині засудили чоловіка, який ухилявся від служби. Також ми повідомляли, що чоловік має право влаштуватися в школу на роботу та оформити відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, якщо отримав штраф від ТЦК.

 

Одеса скандал Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації