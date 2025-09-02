Інцидент у ТЦК Одеси 2 вересня – офіційне пояснення

Сутичка з ТЦК В Одесі. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 2 вересня, у соцмережах, з’явилося відео, де працівники ТЦК силоміць садять чоловіка в авто, а цивільні намагаються йому допомогти. У ТЦК пояснили, що чоловік відмовився показати документи та намагався втекти.

Інцидент прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Деталі скандалу

Інцидент стався 2 вересня у Хаджибейському районі Одеси під час мобілізаційних заходів. Спільна група з представників ТЦК та поліції зупинила чоловіка, щоб перевірити військові документи. За офіційною інформацією, він відмовився показати документи, нецензурно лаявся та намагався втекти. Його затримали військовослужбовці та поліція.



Чоловіка доставили до ТЦК для встановлення особи та подальших процедур. У відомстві наголосили, що всі дії фіксувалися на боді-камери. Водночас на відео видно, як інші цивільні намагаються відбити чоловіка, застосовуючи силу. Це, за словами ТЦК, є протиправним і за такі дії передбачена відповідальність. Усі матеріали інциденту разом із записами передадуть до компетентних органів.

