Главная Одесса Конфликт с ТЦК в Одессе — официальный комментарии

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:57
Инцидент в ТЦК Одессы 2 сентября - официальное объяснение
Стычка с ТЦК в Одессе. Фото: кадр из видео

Сегодня, 2 сентября, в соцсетях, появилось видео, где работники ТЦК силой сажают мужчину в авто, а гражданские пытаются ему помочь. В ТЦК объяснили, что мужчина отказался показать документы и пытался убежать.

Инцидент прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Читайте также:

Детали скандала

Инцидент произошел 2 сентября в Хаджибейском районе Одессы во время мобилизационных мероприятий. Совместная группа из представителей ТЦК и полиции остановила мужчину, чтобы проверить военные документы. По официальной информации, он отказался показать документы, нецензурно ругался и пытался убежать. Его задержали военнослужащие и полиция.

Мужчину доставили в ТЦК для установления личности и дальнейших процедур. В ведомстве отметили, что все действия фиксировались на боди-камеры. В то же время на видео видно, как другие гражданские пытаются отбить мужчину, применяя силу. Это, по словам ТЦК, является противоправным и за такие действия предусмотрена ответственность. Все материалы инцидента вместе с записями передадут в компетентные органы.

Напомним, мы писали, что на Днепропетровщине осудили мужчину, который уклонялся от службы. Также мы сообщали, что мужчина имеет право устроиться в школу на работу и оформить отсрочку от мобилизации даже в ситуации, если получил штраф от ТЦК.

 

Одесса скандал Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
