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Конструктор на мільйон — одеська компанія оштрафована за недобросовісну конкуренцію

9 липня 2024 11:57
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
АМКУ оштрафував одеську компанію на понад 1 млн грн: деталі справи
Одеська компанія оштрафована за порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції. Фото: АМКУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію "МЕТР-ПЛЮС" на 1,2 мільйона гривень за порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції. Згідно з реєстрами, до 2018 року власником компанії був депутат міської ради від партії "Довіряй ділам" Олег Етнарович.

Про це повідомили на сайті АМКУ

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Історія порушення

Компанія "МЕТР-ПЛЮС" торгувала іграшковими машинками, упаковки яких зовні були дуже схожі на конструктори LEGO серій SPEED CHAMPIONS та TECHNIC. Правовласник бренду LEGO звернувся до АМКУ для захисту своїх прав. Комітет повністю став на бік українського представника LEGO, а "МЕТР-ПЛЮС" у ході розгляду справи припинила неправомірне використання таких упаковок. Дії компанії були визнані порушенням ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", що призвело до накладення штрафу у розмірі 1 200 000 гривень.

Стабільне зростання доходів компанії

Олег Етнарович — депутат міської ради від партії "Довіряй ділам", до 2018 року був власником компанії "МЕТР-ПЛЮС". Компанія, яку він заснував, зараз продовжує успішно працювати, попри юридичні проблеми та війну.

Незважаючи на штраф, "МЕТР-ПЛЮС" демонструє стабільне зростання доходності та прибутковості. У 2021 році компанія подвоїла свій дохід порівняно з 2020 роком, показавши 57 мільйонів гривень доходу та півмільйона чистого прибутку. У 2023 році її дохід склав майже 83 мільйони гривень, а прибуток — 1 мільйон 600 тисяч. 

Ми раніше писали, що нещодавно Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримав право на проведення перевірок бізнесу, включаючи доступ до приміщень, здійснення огляду, опломбування, арешт та вилучення майна. Це спрямовано на захист економічної конкуренції.

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