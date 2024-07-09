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Конструктор на миллион — одесская компания оштрафована за недобросовестную конкуренцию

9 июля 2024 11:57
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
АМКУ оштрафовал одесскую компанию более чем на 1 млн грн: детали дела
Одесская компания оштрафована за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Фото: АМКУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "МЭТР-ПЛЮС" на 1,2 миллиона гривен за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Согласно реестрам, до 2018 года владельцем компании был депутат городского совета от партии "Доверяй делам" Олег Этнарович.

Об этом сообщили на сайте АМКУ.

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История нарушения

Компания "МЕТР-ПЛЮС" торговала игрушечными машинками, упаковки которых внешне были очень похожи на конструкторы LEGO серий SPEED CHAMPIONS и TECHNIC. Правообладатель бренда LEGO обратился в АМКУ для защиты своих прав. Комитет полностью принял сторону украинского представителя LEGO, а "МЕТР-ПЛЮС" в ходе рассмотрения дела прекратила неправомерное использование таких упаковок. Действия компании были признаны нарушением ст. 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", что привело к наложению штрафа в размере 1 200 000 гривен.

Стабильный рост доходов компании

Олег Этнарович — депутат городского совета от партии "Доверяй делам", до 2018 года был владельцем компании "МЕТР-ПЛЮС". Компания, которую он основал, сейчас продолжает успешно работать, несмотря на юридические проблемы и войну.

Несмотря на штраф, "МЭТР-ПЛЮС" демонстрирует стабильный рост доходности и доходности. В 2021 году компания удвоила свой доход по сравнению с 2020 годом, показав 57 миллионов гривен дохода и полмиллиона чистой прибыли. В 2023 году ее доход составил почти 83 миллиона гривен, а прибыль — 1 миллион 600 тысяч.

Мы ранее писали, что недавно Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил право на проведение проверок бизнеса, включая доступ к помещениям, осмотр, опломбирование, арест и изъятие имущества. Это направлено на защиту экономической конкуренции.

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