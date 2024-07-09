АМКУ оштрафовал одесскую компанию более чем на 1 млн грн: детали дела

Конструктор на миллион — одесская компания оштрафована за недобросовестную конкуренцию
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "МЭТР-ПЛЮС" на 1,2 миллиона гривен за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Согласно реестрам, до 2018 года владельцем компании был депутат городского совета от партии "Доверяй делам" Олег Этнарович.
Об этом сообщили на сайте АМКУ.
История нарушения
Компания "МЕТР-ПЛЮС" торговала игрушечными машинками, упаковки которых внешне были очень похожи на конструкторы LEGO серий SPEED CHAMPIONS и TECHNIC. Правообладатель бренда LEGO обратился в АМКУ для защиты своих прав. Комитет полностью принял сторону украинского представителя LEGO, а "МЕТР-ПЛЮС" в ходе рассмотрения дела прекратила неправомерное использование таких упаковок. Действия компании были признаны нарушением ст. 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", что привело к наложению штрафа в размере 1 200 000 гривен.
Стабильный рост доходов компании
Олег Этнарович — депутат городского совета от партии "Доверяй делам", до 2018 года был владельцем компании "МЕТР-ПЛЮС". Компания, которую он основал, сейчас продолжает успешно работать, несмотря на юридические проблемы и войну.
Несмотря на штраф, "МЭТР-ПЛЮС" демонстрирует стабильный рост доходности и доходности. В 2021 году компания удвоила свой доход по сравнению с 2020 годом, показав 57 миллионов гривен дохода и полмиллиона чистой прибыли. В 2023 году ее доход составил почти 83 миллиона гривен, а прибыль — 1 миллион 600 тысяч.
Мы ранее писали, что недавно Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил право на проведение проверок бизнеса, включая доступ к помещениям, осмотр, опломбирование, арест и изъятие имущества. Это направлено на защиту экономической конкуренции.
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