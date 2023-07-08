Контрнаступ ЗСУ: Гуменюк розповіла, де вдалось притиснути окупантів

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький.

Про це очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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"Наразі на нашому напрямку зусилля ворога зосереджено саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені й налякані на Дніпровському напрямку: те, що стосується річки Дніпро і вздовж узбережжя лівого, — там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно. Хоча намагаються це зробити так, де відійшла вода", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що в окупантів на Дніпровському напрямку дуже складна ситуація з логістикою. Підрозділи ворога, які там розгортаються мають дуже низький морально-психологічний дух. Втім загарбники намагаються максимально обстрілювати правий берег та деокуповані населені пункти.

Нагадаємо, у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.