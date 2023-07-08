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Контрнаступление ВСУ: Гуменюк рассказала, где удалось прижать оккупантов

8 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Контрнаступление ВСУ: Гуменюк рассказала, где удалось прижать оккупантов
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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"Пока на нашем направлении усилия врага сосредоточены именно на недопущении нашего продвижения. Потому что они очень существенно прижаты на Запорожском направлении, они очень  напуганы на Днепровском направлении: то, что касается реки Днепр и вдоль побережья левого, — там, где они не могут привести в порядок свои позиции, то есть вернуться полноценно. Хотя пытаются это сделать так, где отошла вода", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что у оккупантов на Днепровском направлении очень сложная ситуация с логистикой. Подразделения врага, которые там разворачиваются, имеют очень низкий морально-психологический дух. Впрочем, захватчики пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты.

Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.

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