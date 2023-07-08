Контрнаступление ВСУ: Гуменюк рассказала, где удалось прижать оккупантов
Оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.
Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.
"Пока на нашем направлении усилия врага сосредоточены именно на недопущении нашего продвижения. Потому что они очень существенно прижаты на Запорожском направлении, они очень напуганы на Днепровском направлении: то, что касается реки Днепр и вдоль побережья левого, — там, где они не могут привести в порядок свои позиции, то есть вернуться полноценно. Хотя пытаются это сделать так, где отошла вода", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" добавила, что у оккупантов на Днепровском направлении очень сложная ситуация с логистикой. Подразделения врага, которые там разворачиваются, имеют очень низкий морально-психологический дух. Впрочем, захватчики пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты.
Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.